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İstanbul'da çok acı olay! Küçük kız 20'nci kattan düştü, acılı annenin hali yürekleri yaktı

26.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çok acı bir olay yaşandı. Anne ve baba evde tartışırken 3 yaşındaki kız çocuğu 20'nci kattaki evlerinden beton zemine düştü. Acılı annenin çocuğuna sarıldığı anlar yürekleri yakarken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da çok acı olay! Küçük kız 20'nci kattan düştü, acılı annenin hali yürekleri yaktı

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Cumartesi gece saatlerinde eski karı ve koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bu sırada 3 yaşındaki çocuk, 20'nci kattaki evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin çocuğuna sarıldığı anlar yürekleri yaktı.

20'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, eski eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.

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YÜREK YAKAN AN! ÖLEN ÇOCUĞUNA SARILDI

Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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