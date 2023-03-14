HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da dehşet anları! Freni boşalan kamyonetten son anda kurtuldular

İstanbul’da dehşet anları! Freni boşalan kamyonetten son anda kurtuldular

14.03.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de bir kamyonetin el freni yük indirildiği esnada boşaldı. Kontrolden çıkan araç kaldırımı aşarak bir çay ocağına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, iş yeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Olayı gören Mustafa Zorlu, “Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Büyük bir faciadan kurtulduk” dedi

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kamyonetle gelen Saruhan Hepbay (44) iş yerinin önünde durarak el frenini çekti. Sürücü ardından kamyonetin kasasının açarak ürünleri indirmeye başladı. Bir süre sonra kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuş aşağıya hızlanan kamyonet kaldırımı aşarak çay ocağına daldı. O esnada iş yeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza sonucu ölen yada yaralanan olmazken, iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÇAY İÇEN İNSANLAR PANİK HALİNDE KAÇIŞTI"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Zorlu, “Kamyonet buraya sokağın başına park etmiş. Şoför arkadan yük indiriyormuş. O anda el frenini çekik unutmuş yada freni boşalmışta olabilir. Aşağıya doğru geldi araç dükkanların oraya düştü. Çok büyük korku oldu. Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Allah korudu herkesi, büyük bir faciadan kurtulduk. Şoför koştu aracın peşinden hatta daha sonra ağladı ama olan oldu. Benim kepengim gitti yan tarafın camı ve sundurması kırıldı. Maddi kayıp yaşadık“ dedi.

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine oldu yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinini öldürüp testereyle parçaladı! Cinsel saldırı ve şantaj detayıGelinini öldürüp testereyle parçaladı! Cinsel saldırı ve şantaj detayı
İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecekİstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek
İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla!İki fotoğraf arasında bir yıl var... Yer: Muğla!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

'Kazanacağız' dedi, oy oranını açıkladı

'Kazanacağız' dedi, oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.