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  4. İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Annesini sokak ortasında darp etti

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Annesini sokak ortasında darp etti

14.07.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de silahlı bir kişi, sokak ortasında annesini darp etti. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.

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POLİS İNCELEME BAŞLATILDI

Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cok yazık Allah ıslah etsin seni cocuk.. anneye el kalkarmı Allah seni affetmeyecek..
uzulerek , utanarak yıne yazıyorum , kenar mahallelı vatandaslarımız lutfen ınsanı degerlere daır egıtım alın ANNE o kadın ...

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