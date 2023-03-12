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İstanbul'da deprem beklentisi dünyanın gündeminde! Can kaybı tahmini korkuttu... "Yarış başladı"

12.03.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi Türkiye'yi teyakkuz haline geçirirken dünyanın da gündemine geldi. Olası İstanbul depreminde yaklaşık 90 bin can kaybı öngören araştırmaya yer veren BBC, 6 Şubat'taki depremler sonrası İBB'ye 100 binden fazla başvuru yapıldığını belirtti.

İstanbul'da deprem beklentisi dünyanın gündeminde! Can kaybı tahmini korkuttu... "Yarış başladı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin İstanbul'da acil durum oluşturduğuna değinilen BBC haberinde, mega kentin Kuzey Anadoolu fay hattı üzerinde yer aldığı ve uzmanların 2030'dan önce büyük deprem meydana geleceği öngörüsüne yer verildi.

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"ŞEHRİ HAZIRLAMA YARIŞI BAŞLADI"

İstanbul'daki binaların yaklaşık yüzde 70'inin 1999 öncesi inşa edildiğine dikkat çekilen haberde "Sadece üç ay önceki bir araştırmada burada bir depremin 90 bin kadar insanı öldürebileceğini ortaya koydu. Şimdi, şehri hazırlamak için yarış başladı" dendi.

İBB'YE 100 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Haberde aktarıldığına göre Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İBB'ye bina güvenlik kontrolü için 100 binden fazla başvuru yapıldı, bekleme süresi ise günden güne uzamaya devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI ANIMSATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurtarma ekipleri için daha fazla eğitim ve deprem sonrasında 4,5 milyon insanı barındırabilecek geçici barınakların hazırlanması sözü verdiği hatırlatılan haberde "Yine de çoğu insan bunun hala yeterli olmadığından korkuyor" dendi.

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