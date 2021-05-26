HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dev operasyon! Aranan 162 şüpheli yakalandı

İstanbul'da dev operasyon! Aranan 162 şüpheli yakalandı

26.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri, İstanbul genelinde farklı suçlardan hüküm giymiş ve aranma kaydı olan kişilere yönelik yürütülen çalışmada 162 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da dev operasyon! Aranan 162 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İl genelinde 220 ekip ile önceden belirlenen 470 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kasten öldürme, yağma, gasp ve çeşitli suçlardan aranan 162 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

96 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişilerden biri olan Şerafettin T.'nin (46) yağma ve gasp suçlarından kesinleşmiş 96 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Tüneldeki gizli bölmelerde keşfedildi! Hepsi 1 yılda çıkarıldıTüneldeki gizli bölmelerde keşfedildi! Hepsi 1 yılda çıkarıldı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Merakla beklenen gün geldi! Tüm gözler açıklamada

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Survivor'da şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! İddialı isim veda etti

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

Erdoğan hangi mesajı verecek? Gözler kritik saate çevrildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.