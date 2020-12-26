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  4. İstanbul'da dev operasyon: Aranan 209 şüpheli yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: Aranan 209 şüpheli yakalandı

26.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dev operasyon: Aranan 209 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bu sabah gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında haklarında kesinleşmiş 11 yıl, 8 yıl, 7 yıl hapis cezası bulunan kişiler olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

656 ADRESE BASKIN YAPILDI, 209 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah erken saatlerde 253 ekip, 539 personelle daha önceden belirlenen 656 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda mahkemeler tarafında aranan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde evrakları hazırlandıktan sonra arandıkları adliyelere sevk edildi. Yakalanan kişiler arasında hırsızlıktan hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca haklarında 8 , 6 ve 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok şüphelinin de operasyonla yakalandığı öğrenildi. (DHA)

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