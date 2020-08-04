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İstanbul'da dolunay manzarası büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 00:19 | Son Güncelleme

İstanbul’da akşam saatlerinde beliren dolunayın, eşsiz güzelliği kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da dolunay manzarası büyüledi

İstanbul’da akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar dolunay manzarasının keyfini yaşadı.

Dolunayın eşsiz güzelliği görsel şölen sunarken, vatandaşlar o anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. (İHA)


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