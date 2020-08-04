İstanbul'da dolunay manzarası büyüledi

\u0130stanbul\u2019da ak\u015fam saatlerinde gezintiye \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar dolunay manzaras\u0131n\u0131n keyfini ya\u015fad\u0131.\nDolunay\u0131n e\u015fsiz g\u00fczelli\u011fi g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunarken, vatanda\u015flar o anlar\u0131 foto\u011fraf makineleriyle g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. (\u0130HA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!AK Parti Hatay Milletvekili H\u00fcseyin \u015eanverdi taburcu edildi\u0130lhan Cihaner kimdir? CHP genel ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131!