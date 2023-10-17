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İstanbul'da düğün konvoyu yapan kişilere ceza yağdı!

17.10.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyu yapan kişiler tespit edildi. Ekipler 8 şüpheliye farklı maddelerden toplam 10 bin 464 lira para cezası kesti.

İstanbul'da düğün konvoyu yapan kişilere ceza yağdı!

Maltepe D-100 Karayolu üzerinde pazar günü düğün konvoyu yapan bir grup, 700 Evler köprü altına geldiğinde, araçlarını yolun ortasında durdurdu. Araçlardan inen grup, yüksek sesle müzik açarak eğlenmeye başladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI!

Trafiği durduran grup, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda araç sürücülerinin B.Ö., E.Y., A.K., H.S., M.Y., Ö.D., U.C.G. ve B.O. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin her birine ayrı ayrı, 'diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek' maddesinden 436 lira, 'Trafik güvenliği ile alakalı diğer yasaklara uymamak' maddesinden 436 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere toplamda 10 bin 464 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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(DHA)

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Ceza İstanbul Düğün konvoyu

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