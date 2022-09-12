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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 12 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

12.09.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki elektrik kesintisi ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 12 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 12 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 12 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 12 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 12 Eylül Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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