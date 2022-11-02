İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 2 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler arama motorlarında sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bugün megakent İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER!

AVCILAR ilce -DENİZ KÖŞKLER mah sk / DENİZKÖŞKLER mah sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 02/11/2022 11:00:00 - 02/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 02/11/2022 13:00:00 - 02/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ATELYE, BEKAR, HATUN, KADER, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, MİNİK, NAİM ATEŞ, OCAK, RAFETBABA, RÜZGAR, TUNCA, ZİYA, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 02/11/2022 13:00:00 - 02/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DEMİRÖREN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, KURUÇEŞME, KUYU, MERCAN, MESUT, PAPATYA, VELİ, YELPAZE, YİĞİT, ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 02/11/2022 14:30:00 - 02/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 02/11/2022 16:00:00 - 02/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY, İSKECE sk bölgelerinde 02/11/2022 17:30:00 - 02/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/11/2022 00:00:00 - 02/11/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, HANIM, KANDİL, KANDİLLİ 1, KARAMURAT, KUŞÇU, MUMCU, PINAR 1, TEYYARE, ZAFER, ŞAMDAN, ŞEFKAT sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah MÜSLÜM sk / ZAFER mah PLEVNE, SİBEL sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN, SAKIZ sk / SOĞANLI mah AZİZLER, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAYA 2, KIBRIS, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLAR 1, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MERCAN, MESUT, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ, YAVUZ 2, YEŞİLIRMAK, ŞENLİK sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AŞİYAN, HACIALİ, KAMER, MENTEŞE, MİMAR SİNAN, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sk bölgelerinde 02/11/2022 11:00:00 - 02/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, DEMET, ENVERPAŞA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, KARDEŞ, KÜLTÜR, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, VATAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 02/11/2022 12:30:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKASYA, ALEV, AÇELYA, GELİNCİK, GÜLDESTE, LAVANTA, NİLÜFER, PELİN, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk bölgelerinde 02/11/2022 00:00:00 - 02/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AŞIK KEREM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN sk bölgelerinde 02/11/2022 00:00:00 - 02/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 02/11/2022 00:00:00 - 02/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, KIRBAÇ, MERDİVEN, MUHTAR HÜSEYİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI sk bölgelerinde 02/11/2022 10:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ÇALIKUŞU sk / NİSBETİYE mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 02/11/2022 10:00:00 - 02/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, HASBAHÇE, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN, TOPÇU, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 02/11/2022 01:00:00 - 02/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah MAKBUL, MAZLUM SAYLAM, OLTU, OLUK, OTAĞ, OVA, ÇUKURÇEŞME, ÖKTEN, ÖMÜR, ÖNCEL, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1180. sk / FATİH mah 872., ÜNVERDİ sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1803., 1806., 1807., 1809. sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATA, BARIŞ, BUKET, DEMET, KIVANÇ sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., 287., OKURLAR sk / NAMIK KEMAL mah 19. sk / İNCİRTEPE mah 248., 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., 283., İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 02/11/2022 00:01:00 - 02/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI, TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 02/11/2022 00:01:00 - 02/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/11/2022 00:01:00 - 02/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 02/11/2022 00:05:00 - 02/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -KARADOLAP mah sk bölgelerinde 02/11/2022 00:05:00 - 02/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, ATİLLA, BEKTAŞ, BİLGİÇ, DİCLE, KAR, NAR, ZENGİN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEKER sk bölgelerinde 02/11/2022 09:30:00 - 02/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ODAYERİ mah KARTEPE , NALAN, NERİMAN sk bölgelerinde 02/11/2022 10:00:00 - 02/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, FEYZULLAH EFENDİ, KIZANLIK, KIZTAŞI, PAZARYERİ, SOFULAR, YEŞİL TEKKE KUYULU sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KURU ÇINAR, NİYAZİ MISRİ, SARMAŞIK, ÇALI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk / ŞEMSİPAŞA mah 37., ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 02/11/2022 09:30:00 - 02/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk bölgelerinde 02/11/2022 14:00:00 - 02/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah sk // BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah sk / MAHMUTBEY mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / BAŞAK mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / MEHMET AKİF mah sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk / TEVFİKBEY mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İNÖNÜ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 02/11/2022 02:00:00 - 02/11/2022 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTİNYE mah sk bölgelerinde 02/11/2022 01:00:00 - 02/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -/ YOLÇATI mah tpao tesisleri sk , bosna caddesi bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah klas sk, çanta caddesii bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -TEŞVİKİYE mah sk bölgelerinde 02/11/2022 09:00:00 - 02/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP sk bölgelerinde 02/11/2022 10:00:00 - 02/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ

02.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 12, 75

02.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIBAHÇE, GÖRDEŞLİ MAKBULE, ÇATALPINAR ÇIKMAZI, İKİZCE, ÇAĞRI

KADIKÖY

02.11.2022 09:00 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, DUMLUPINAR, İBRAHİM AĞA, 4407, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399

02.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NAKKAŞ, ACIBADEM, ANAYOL, NECİPBEY, ŞEHİT EMİN ÇÖLEN, SALAH BİRSEL, UZUNÇAYIR

02.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HAYRİ EĞMEZOĞLU, KAZIM KARABEKİRPAŞA

KARTAL

02.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSETTİN, ŞEYH ŞAMİL, ÇALIGÜLÜ, NESLİŞAH

MALTEPE

02.11.2022 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ESENKÖY, ELİF, ÇİFTLİK, GEMİCİ, GÜRBÜZÜM

02.11.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GAMZE, SELÇUKBEY, İDEALTEPE YOLU, SEREN, ŞALLI ÇIKMAZI

02.11.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NADİRE, EGE

02.11.2022 10:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EVREN

ŞİLE

02.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SABIR, SEZER, YUDUM, KALFA, KALİTE, DÜZLEM, EBRU, KIZIL TOPRAK, NİYET, KÜBRA, YALIN, GURBET, ŞAMDAN, AHMETLİ, ÇINARLI, HAYAT, SUDENAZ, AYDINTEPE, İFADE, SAKIZ AĞACI

02.11.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET

02.11.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET

SULTANBEYLİ

02.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KADEM, ÜLHAK, VAN, ABANT, ALADAĞ, YEŞİL, SAKARYA, ÇINAR, ÇİLEK, ORMAN, DERUNİ, DİNLER, ELİF, VELİ, MESCİTLİ, SARMAŞIK, ŞAHİNKAYA, YENİÇERİ, YEŞİLTEPE, ZERDALİ, ZİYA, KAVAK ÇIKMAZI, ÖĞÜT, ULUÇAM, HİDAYET, KIZILIRMAK, REFAH, ANTEP, ARZU, AYDER, FERAH, GİRESUN, HAFIZ, ENGİN, VATAN, TABİAT, NECİP FAZIL, EMEK, ERDEM, ERENLER, TEMUR

02.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ORDU, AMASYA, PETEK

TUZLA

02.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BAĞ, DENİZATI, GENÇ, GÜLHATMİ, HAYRAN, ÇEVRE, DUYGU, İLKAY, MEVSİM, AKDERE, BUĞRA, KARINCA, ESER, FİDAN, İLKE, SÜHEYLA, NURLU, AKKUYU, ŞARK, MENEKŞE, KADİFE, SÜLÜN, AYÇA, CEMRE, HANIMELİ, KÖKNAR, KIRLANGIÇ, DESTE, AKINCI, TEMAŞA, BAYRAKTAR, ERCAN, MELİSA, NAZENDE, ÜZÜM, GÜRPINAR

ÜMRANİYE

02.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TAMER, NAZAR, AHSEN, BİRSEN, HALAY, MAKBER, ONAT, OTAĞ, AĞIT, MEVLANA, NATO YOLU, YEŞİLOVA, BAĞLARALTI, YUSUF, ACISU, ALPER, ALTINBAŞAK, CUMHURİYET, KIDEM, TEVFİK FİKRET, TİBET, İLKAY, HAKİM HASAN DURAK, MİNİ, AHU, MAKBUL, YEŞİLAY, AKSARAY, ASLAN, AZRA, SELSEBİL, BALHAN, BEZİRGAN, SEVİM, ŞEN, DOBRA, ZERDALİ

ÜSKÜDAR

02.11.2022 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YAPRAKLI, VAKIF, DURLANIK, ACIÇAY, TOSYA, MANOLYA, ŞEHİT SELİM ÇELİKEL, KIRKLAR, DUTLUK, ŞEHİT ABDULKADİR ACAR, SALİHLER, ATATÜRK, ALBAYRAK, DEĞİM YOLU, ÖMER TOPUZ, İSMAİL ÖZDEMİR, MARANGOZLAR, YILDIRIM, ŞEHİT UĞUR KOÇ, SALKIM, MERCAN, KARAAĞAÇ, ÜNÜRLÜ, PALAMUT, KILIÇ, SOMAKİ, BULUT, DENGİ, ŞEHİT ÖZGÜR KARA, ŞEHİT J. UZMAN ONB.İBRAHİM KARATAŞ, ŞEHİT P.ER SELAMİ IŞIK, YEŞİM, ZERAFET, HAYVAROĞLU, ARKA, NUR, MELEK, NAZLI, FİLİZ, ALPEREN, CEREN, KENAR, ORTA, ÖN, ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, ŞEHİT ALPASLAN BAYRAM, ŞEHİT KAMİL ÇUBUK, ŞEHİT SATILMIŞ GENÇ, TEPE, ÇAY, MEZARLIK, YAŞAR, ALACA MESCİT, BUĞDAY PAZARI CAMİİ, ÇATIKKAŞ, FENERCİ, GAFİLOĞLU, MANİCİ, SOFU, VARLIK ÇIKMAZI, AKKIZÇALISI, ARIK, BAL, BOYACI, CİMBE, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, ÇİFTEDİBEK, ÇUKUR ÇEŞME, FİDANLIK, KARANLIK ÇIKMAZI, İPEK, KABACA, KAĞNICI ÇEŞME, KESTEF-, TABAK, TAHTAKÖPRÜ, TUNÇ ÇIKMAZI, ZAİMOĞLU, ÇARŞAMBA PAZARI, SEÇİL, BAŞARI, FETİH, İBRAHİM BAŞAR, ULU, SAHİL, İNCİLİ ÇEŞME, ŞEHİT UZM. J. ONB. HÜSEYİN EFE-

02.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HASAT, BAĞCILAR, GÜRPINAR, TUTKUN, ETİLER, BÜLBÜL, TOYGARÇEŞME

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

