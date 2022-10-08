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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 8 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

08.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 8 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle olacak kesintilere ilişkin bilgileri yayımladı. Peki, 8 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 8 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ 8 Ekim 2022 Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak kesintilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Peki, 8 Ekim 2022 Cumartesi elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş
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