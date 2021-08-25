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İstanbul'da eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

25.08.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DİDİK DİDİK ARANDILAR

Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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İHA

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İstanbul
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