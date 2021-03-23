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  4. İstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı

İstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı

23.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Sürücünün yaralandığı kazada durakta kimsenin olmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı

Kaza, Rauf Orbay Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından da Gezi Yolu otobüs durağına çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpma sebebiyle henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Otomobilin içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Öte yandan, kaza sırasında durakta kimsenin olmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. (DHA)


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trafik kazası İstanbul

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