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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 07:30 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkan şüphelilerin çoğunun öğretmenlik yapmış ve eğitim kurumlarından ihraç edilmiş kişiler olduğu iddia edildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda, Bylock kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme ağı ‘ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilerin haklarında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilçede 54 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin çoğunluğunun, örgütün sözde okullarında öğretmenlik yapmış ve devletin eğitim kurumlarından ihraç edilmiş kişiler olduğu ileri sürüldü.

Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ben siyasicilerimizi tekrardan tebrik ederim. Hiç biri fetoya bulaşmamış...))))
Memlekette kriz var hiç uğradan yok işiimiz gücümüz feto ben mi getirdim bunları baş tacı yaptım yeter artık ülke aclıktan kırılacak
herhalde 30 sene sürecek bu iş ama bir türlü siyasi ayağına sıra gelmeyecek
K O M E D İ.............Y E T E R A R T I K..
BUNLARI ZATEN ZAMANINDA SİZLER BURALARA YERLESTİRDİNİZ, HEPSİNİ BİR ANDA TOPLAYIN... BU KADAR
Öğretmenlerle doktorları ala ala eğitimci bırakmadınız. Gerçekten fetöcülerse bu işler büyüklerden başlamalı. Bakanlar, milletvekillleri nerde Usta? Bu ülkeyi en alt tabakayla mı yıkacaklardı yoksa en üst mevkilere yerleşip mi yıkacaklardı? Tabi ki öğretmeni doktoru var biliyoruz. Fakat inandırıcı gelmiyorsunuz. Çünkü 1 tane milletvekili alınmadı... Kimse kusura bakmasın.
Rasim ozan kütahyali ben fetöllah gülen cemaatini destekliyorum diyordu.Televizyonlarda bangir bangir bagiriyordu.nazli ilicak icerde rasim neden dısarda.Dısarda durup örgütümu yonetiyor.Nagihan alçı da nazli ılicak gibiydi.nazli icerde nagihan disarda.NEDEN AYRICALIK YAPILIYOR.
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