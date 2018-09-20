İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Sonbahar etkisini göstermeye başlıyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının ardından Eylül ayında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı 25 Eylül Salı gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle hızla düşecek. Peki İstanbul'da haftasonu başta olmak üzere Eylül ayı boyunca hava durumu nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

Kışlıkları çıkarmanın zamanı geldi!

1 / 17 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre yazdan kalma günler artık veda ediyor.

2 / 17 İstanbul'da bu hafta içerisinde güneşli ve yazdan kalma sıcaklıkarın etkili olması bekleniyor.

3 / 17 Ancak 25 Eylül salı gününden itibaren hava sıcaklıkları İstanbul'da 5 derece birden düşecek.

4 / 17 Sağanak yağışlı bir hava dalgası da 26 Eylül Çarşamba gününden itibaren de İstanbul'da etkili olacak.

5 / 17 Sağanak yağış nedeniyle hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düşecek.

6 / 17 Sıcaklıklar ise Eylül ayının son günlerinde 20 derece ortalamalarında seyredecek.

7 / 17 Soğuk hava dalgası Ekim ayında da etkisini sürdürmeye devam edecek.

8 / 17 20 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 20 Eylül Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 25 derece civarında seyredecek.

9 / 17 21 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 21 Eylül Cuma günü parçalı çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 27 derece civarında seyredecek.

10 / 17 22 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 22 Eylül Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 26 derece civarında seyredecek.

11 / 17 23 EYLÜL PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 23 Eylül Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 24 derece civarında seyredecek.

12 / 17 24 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 24 Eylül Pazartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 26 derece civarında seyredecek.

13 / 17 25 EYLÜL SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 25 Eylül Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 21 derece civarında seyredecek.

14 / 17 26 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 26 Eylül Çarşamba günü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 17 derece civarında seyredecek.

15 / 17 27 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 27 Eylül Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 23 derece civarında seyredecek.

16 / 17 28 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 28 Eylül Cuma günü bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 21 derece civarında seyredecek.