İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? 24 Ocak İstanbul yol ve trafik durumu! Trakya'dan İstanbul'a giriş durduruldu mu?

İstanbul'da yaşanan kar yağışı sebebiyle pek çok olumsuzluk yaşanırken KGM tarafından yapılan Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

Karayolları Genel Müdürlüğü , yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurmuştu. Sonrasında Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, İstanbul yönüne gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan duyuruda, İstanbul'a gidecek araçların 2'nci bir duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi. Ayeıca açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.

Yine Kırklareli Valiliği de İstanbul'a gidecek araçlara izin verilmeyeceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kıymetli sürücüler; İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul iline girişine İzin verilmeyecektir. Can ve mal güvenliğiniz için ilimiz merkezi ve tüm ilçelerimizden İstanbul iline her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

24 OCAK GÜNCEL YOL DURUMU

Bolu- Düzce il sınırı- Abant kavşağı, yol çalışmasının tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Taşkent- Sarıveliler yolu ulaşıma açıldı.

Kağızman- Ağrı yolu ulaşıma kapatıldı.

Divriği- Arapgir yolu ulaşıma açıldı.

Akçakoca- Düzce yolu Kabalak mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.

Diyarbakır- Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır- Bingöl yolu ulaşıma kapatıldı.

Elazığ- Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır- Adıyaman yolu ulaşıma kapatıldı.

Kırıkkale- Kırşehir yolu tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

Of- Çaykara- Bayburt yolu ulaşıma kapatıldı.

Bayburt- Aşkale yolu (KOP Geçidi) TIR trafiğine kapatıldı.