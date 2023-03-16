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İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalığı birbirine kattı, Pendik'te başlayan kovalamaca Bahçelievler'de son buldu

16.03.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir minibüs seyir halindeyken arabalara çarptı. Yapılan ihbar sonucu harekete geçen polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförüyle kovalamaca yaşandı. Pendik'te başlayan kovalamaca Bahçelievler'de son buldu. Polisin uyarı ateşinde de bulunduğu minibüs şoförü gözaltına alındı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalığı birbirine kattı, Pendik'te başlayan kovalamaca Bahçelievler'de son buldu

İstanbul Pendik'te arabalara çarparak giden bir minibüs, polisş harekete geçirdi. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı ve 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförüyle kovalamaca yaşandı. Pendik'te başlayan ve Bahçelievler'e uzanan kovalamaca şoförün gözaltına alınmasıyla son buldu.

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'DUR' İHTARINA UYMADI

Olay gece saatlerinde Pendik, D-100 Kara Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Yöndemir isimli şoför Pendik D-100 Kara Yolu'nda giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden otomobillere çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilleri hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verirken kaçan midibüsü takip etti. Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'Dur' ihtarını görmezden gelen şoför 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi.

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POLİS UYARI ATEŞİNDE BULUNDU

Polis ekipleri önünü kestiği midibüs şoförüne tekrar 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen Yöndemir, önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu.

KOVALAMACA BAHÇELİEVLER'DE SON BULDU

Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir D-100 Kara Yolu'ndan ayrılarak Bahçelievler istikametine yöneldi. Bahçelievler Fetih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Özel halk midibüsü polis aracına çarparak durdu. Polis ekipleri midibüste bulunan sürücü Erhan Yöndemir'i araçtan indirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yöndemir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri özel halk midibüsünde inceleme yaptı. Polisten kaçan Yöndemir'in kullandığı midibüsün lastiğinin parçalandığı görüldü. Polisten kaçan midibüs şoförünün çok sayıda otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Minibüs

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