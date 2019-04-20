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İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 01:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada narkotik köpeği ‘Şans’ ilk defa görev alarak şüpheli araçlar üzerinde arama yaptı.

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı.

EL ÇANTALARI, VALİZLER VE ARAÇLAR DA KONTROL EDİLDİ

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Narkotik uygulaması köpeği olan ‘Şans’ kent genelinde yapılan huzur uygulamasına ilk defa görev alarak şüpheli araçlar üzerinde arama yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. (İHA)

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