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İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da koronavirüs dolayısı ile sayaç okumaları yapılamayınca İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) abonelerine gönderdiği nisan ayı faturalarındaki yüksek bedel tepki çekti. Abonelere, geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilen faturalardaki fiyat farkları vatandaşları çileden çıkarırken, birçok kişi sosyal medya hesabından son faturasını paylaşarak İBB yönetimine ve İGDAŞ yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

Koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülmemesi kararı ardından faturalar önceki ayların ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okuma yapılmadan kesin faturalar adeta dudak uçuklattı. Şubat, mart aylarına göre nisan faturalarının ciddi oranda arttığını gören aboneler, tepki gösterdi. Birçok kişi tepkisini sosyal medyadan İBB ve İGDAŞ’ı etiketleyerek gösterdi. Vatandaşların İstanbul’da faturaların neden okunmadığını sordu.

İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları:

“Şubat ayında gelen doğal gaz faturam 254 TL, Mart ayında gelen doğal gaz faturam 249 TL, Nisan ayı gelen (sayaç okunmadan) gelen doğal gaz fatura 338 TL’dir. Korona günlerinde bizleri düşünerek oluşturduğunuz faturadan dolayı sizi kutluyorum İGDAŞ.”

“Destek olmuyorsunuz anladık, vatandaşa bu düşmanlık neden? Geçen ay 305 TL gelen doğal gaz faturası bu ay 593 TL. 2 aydır kombi aynı derecede çalışıyor”

“Aralık 190 TL, Ocak 369 TL, Şubat 378 TL, Mart 238 TL, Nisan 421 TL 8 senedir zirve fatura! Bu nasıl iş arkadaş bu nasıl fatura! Evde kalalım da nasıl ödeyelim bunu?”

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İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

(İHA)

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İBB doğalgaz igdaş

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