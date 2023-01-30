İstanbul'da kar hasreti dindi, merkezi noktalarda da başladı! Tarih verdi: "Şubat boyunca devam etmesini bekliyoruz"

İstanbul'da hasret kalınan yağışı gün geçtikçe kente yayılıyor. Kurak geçen kış aylarının barajlardaki su seviyesini etkilemesi endişeye yol açmış, 'İstanbul'da ne zaman kar yağacak?' sorusu akıllarda yer etmişti. Son günlerde yağışlar yoğunlaşırken bugün itibarıyla beyaz örtü farklı semtlerde de görüldü.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MERKEZİ NOKTALARDA DA BAŞLADI

Son günlerde Kartal, Çatalca, Sultanbeyli, Sancaktepe gibi İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla İstanbul mevsimin ilk kar yağışına 'merhaba' demişti. Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu, canlı yayında kar yağışıyla ilgili son durumu ve Meteoroloji'den gelen bilgileri şöyle aktardı:

İstanbul'un merkezi sayılabilecek noktalarında da kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün geceden itibaren özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde; Kartal, Çatalca, Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinde kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışıyla birlikte araçların üzerinde yoğun bir kar tabakası görülebiliyordu.

"ŞUBAT BOYUNCA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 10-15 dakikadır Seyrantepe'de, Kağıthane'de, İstanbul'un daha merkezi konumundaki yerlerde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışı aralıklarla devam edecek. Şubat ayı itibarıyla bu kar yağışının sürekli olarak yer yer devam etmesini bekliyoruz.

CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ! "YER YER ETKİSİNİ ARTIRACAK"