İstanbul'da kar hasreti dindi, merkezi noktalarda da başladı! Tarih verdi: "Şubat boyunca devam etmesini bekliyoruz"

İstanbul'da hasret kalınan yağışı gün geçtikçe kente yayılıyor. Kurak geçen kış aylarının barajlardaki su seviyesini etkilemesi endişeye yol açmış, 'İstanbul'da ne zaman kar yağacak?' sorusu akıllarda yer etmişti. Son günlerde yağışlar yoğunlaşırken bugün itibarıyla beyaz örtü farklı semtlerde de görüldü.
MERKEZİ NOKTALARDA DA BAŞLADI
Son günlerde Kartal, Çatalca, Sultanbeyli, Sancaktepe gibi İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla İstanbul mevsimin ilk kar yağışına 'merhaba' demişti. Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu, canlı yayında kar yağışıyla ilgili son durumu ve Meteoroloji'den gelen bilgileri şöyle aktardı:
- İstanbul'un merkezi sayılabilecek noktalarında da kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün geceden itibaren özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde; Kartal, Çatalca, Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgelerinde kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışıyla birlikte araçların üzerinde yoğun bir kar tabakası görülebiliyordu.
"ŞUBAT BOYUNCA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"
- Yaklaşık 10-15 dakikadır Seyrantepe'de, Kağıthane'de, İstanbul'un daha merkezi konumundaki yerlerde de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışı aralıklarla devam edecek. Şubat ayı itibarıyla bu kar yağışının sürekli olarak yer yer devam etmesini bekliyoruz.
CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ! "YER YER ETKİSİNİ ARTIRACAK"
- Önümüzdeki bir hafta oldukça önemli Meteroloji'den edindiğimiz bilgilere göre. Cuma gününe kadar bu kar yağışı etkisini yer yer artırarak, yer yer sulu kar şeklinde hissettirecek.