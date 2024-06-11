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  4. İstanbul'da kırmızı alarm! Sadece iki tane 'mavi' kaldı: Bu plajlara gitmeden önce iki kez düşünün

İstanbul'da kırmızı alarm! Sadece iki tane 'mavi' kaldı: Bu plajlara gitmeden önce iki kez düşünün

11.06.2024 09:31
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Yaz sezonunun açılmasıyla vatandaşlar plajlara akın etmeye başladı. Ancak Sağlık Bakanlığının açıkladığı son rapor tedirgin etti. Buna göre İstanbul'daki plajların hemen hepsi kırmızı alarm veriyor! Sadece iki ilçedeki plajlar denize girmeye uygun bulundu. Peki İstanbul'da hangi plajlar temiz? İşte detaylar...

İstanbul'da kırmızı alarm! Sadece iki tane 'mavi' kaldı: Bu plajlara gitmeden önce iki kez düşünün

Mega kentte müsilaj (deniz salyası) tehlikesinin yeniden baş gösterdiği konuşulurken bu kez plajlarla ilgili İstanbulluları korkutan bir rapor açıklandı. Sağlık Bakanlığı ''Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.

MÜKEMMEL DENİZ SUYU BULUNAMIYOR

NTV'nin aktardığına göre; İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.

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BU PLAJLAR KIRMIZI ALARM VERİYOR

Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.

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İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEYE UYGUN PLAJLAR

İstanbul'da mavi renkte ve denize girmeye uygun olan plajlar ise Şile ve Adalar'da.

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KARADENİZ'DE DE DURUM FARKSIZ

Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul plaj
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