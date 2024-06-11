İstanbul'da kırmızı alarm! Sadece iki tane 'mavi' kaldı: Bu plajlara gitmeden önce iki kez düşünün

Mega kentte müsilaj (deniz salyası) tehlikesinin yeniden baş gösterdiği konuşulurken bu kez plajlarla ilgili İstanbulluları korkutan bir rapor açıklandı. Sağlık Bakanlığı ''Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.
NTV'nin aktardığına göre; İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.
Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.
İstanbul'da mavi renkte ve denize girmeye uygun olan plajlar ise Şile ve Adalar'da.
Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.