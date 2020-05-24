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  4. İstanbul’da kısıtlama gününde taciz şoku! Yolda yürüyüp kadına yaklaşıp

İstanbul’da kısıtlama gününde taciz şoku! Yolda yürüyüp kadına yaklaşıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 08:18 | Son Güncelleme

Ataşehir’de yolda yürüyen kadınlara otomobiliyle yaklaşıp sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında beton bariyerlere çarparak kaza yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada gazetecileri gören taciz şüphelisinin, ‘eyvah, bitti her şey’ demesi dikkat çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, C.Ç. isimli alkollü sürücü aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen bir kadına yanaşıp sözlü tacizde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracın peşine düştü.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Polis ekipleri, taciz ihbarı üzerine aradıkları otomobil sürücüsü C.Ç.’yi, Ümraniye Şerifali mahallesinde yol kenarında yürüyen 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunurken gördü. Şüpheliyi yakalamak için araca yaklaştıkları sırada polis ekiplerini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan C.Ç., kovalamaca sırasında TEM Otoyolu Ataşehir Güney Yanyoldaki yol şantiyesine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Taciz şüphelisi, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri şüpheli C.Ç.’yi yakaladı.

'EYVAH! BİTTİ HER ŞEY'

Bu sırada gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden alkollü şahsın, ‘Eyvah, bitti her şey’ demesi dikkat çekti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, ekip otosuna bindirilerek Ümraniye Emniyet Müdürlüğü Çakmak Polis Merkezi’ne götürüldü. Öte yandan, sözlü tacize uğrayan 2 kadının da karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

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