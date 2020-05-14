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İstanbul'da köpekler kadına saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de işe giden kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan kadın, "Köpeklerden korkmuyorum ama bir anda üstüme saldırdı" dedi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşayanlar, son haftalarda artan köpek saldırılarından dolayı endişeli. Başıboş sokak köpekleri geçen Çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında işe giden bir kadına saldırdı. İşe gitmek için evden çıkan bir kadın, yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra 2868 Sokak'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir süre koşarak köpeklerden kaçmaya çalışan kadın köpeklerin pantolonunun paçasından tutmasıyla yere düştü. Çığlık atarak yardım isteyen kadının imdadına vatandaşlar koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar kadını kurtardı.

'ALLAH'TA PAÇAMDAN TUTTU'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, "Sabah işime gidiyordum. Bir anda karşıma çıktı. Köpeklerden normalde korkmuyorum. Korkmadığım için kaçmadım. Üstüme saldırdı. Pantolonumun paçasından tuttu, yere düştüm. Yere düşünce elimde hafif yaralandı. Direk yüzüstü yere düştüm zaten. Allah'tan paçamdan tuttu. Yoksa bacağımı ısırabilirdi" dedi.

'YETKİLİLERE İLETMEME RAĞMEN SONUÇ ALAMADIM'

Mahalle sakini Himmet Demircan, "Sabah saatlerinde bir kadın sesi duydum. Camdan baktım bir kadın köpek saldırısına uğruyordu. Kadının bacağına yapışmış, silkeliyordu. Ben camdan ne kadar sesle müdahale etsem de kadın aynı şekilde çırpınıyordu. 3-4 tane köpek vardı. Bu durum daha önce de meydana gelmişti. Bire bir şahit oldum. Ben çok üzüldüm. 4-5 tane böyle olaya şahit oldum. Yetkililere iletmeme rağmen sonuç alamadım" diye konuştu.

'ESKİSİ KADAR SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA ŞİKAYET ALMIYORUZ'

Öte yandan sokak hayvanları ile alakalı gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi, ilçede çalışmaları artırdı. Özellikle ormana yakın bölgelerde sokak hayvanları ile ilgili yoğun bir çalışma yapıldığı belirtilirken, sokak hayvanlarının veteriner işlerine alındıktan sonra kısırlaştırıldığı ve bütün aşılarının yapıldığı bilgisi verildi.

Sultangazi İlçesi'nde son dönemlerde sokak hayvanları ile alakalı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri çalışmalarını artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle ormana yakın olan bölgelerde çalışmalarını hızlandırarak önlem almaya çalışıyor. Veteriner İşleri Hekimi Muhammed Koç ise yaptığı açıklamada sokak hayvanları konusunun hep takip edilmesi gereken bir konu olduğunu ve ekiplerin sahada devamlı yer aldığını söyledi.

'BÜTÜN AŞILARI VE MUAYENELERİ DE YAPILMAKTADIR'

Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Hekimi Muhammed Koç, sokak hayvanlarına müdahale ederken 5199 sayılı kanuna göre hareket ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız sokaktaki hayvanları görünce bakmaları gereken ilk şey küpeleri olup olmadıkları. Küpeli hayvanlar kısırlaştırılmış ve daha sonra kendi doğal ortamına bırakılmış hayvanlardır. Kısırlaştırma yapılırken bütün aşıları ve muayeneleri de yapılmaktadır. Sahada ekiplerimiz bu konuda dikkatlice çalışmalarını yapıyor ve eskisi kadar sokak hayvanları konusunda şikayet almıyoruz. Çünkü bu konu hep takip edilmesi gereken bir konu ve bizlerde bunun için hep sahadayız" açıklamasını yaptı.

Sultangazi İlçesi'nde özellikle ormana yakın kısımlarda sokak hayvanlarının daha çok bulunduğunu ve saha çalışmalarını da o bölgede yoğunlaştırdıklarını söyleyen Veteriner Hekim Koç, "Küpesiz hayvanların bulunması, kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması konusunda aktif şekilde çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde dahil sokak hayvanları için çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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