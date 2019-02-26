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İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan panikle sokağa fırladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 05:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta toprağın yumuşaması nedeniyle yol çöktü. Büyük korku yaşayan mahallelinin araçları askıda kaldı.

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan panikle sokağa fırladı!

Olay, saat 02.30 sularında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Bestekar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprağın yumuşaması nedeniyle yol evin bahçesine çöktü. Çökme nedeniyle büyük korkuyla uyanan vatandaşlar, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

"GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Aracı askıda kalan Halis Uslu, "Büyük gürültüyle uyandı. Baktım yol çökmüş, aracın başına geldim. Aracı biraz çektim, ortası oturdu. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Bahçesine yol çöken Meliha Orhan, "Büyük gürültüye uyandık. Evde yaşlı annem var. Çok korktuk, deprem oldu zannettik. Ağaçlar evin duvarının üstüne çöktü" diye konuştu.

Askıda kalan araçlar, olay yerine gelen vinçlerle çekildi.

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