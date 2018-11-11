HABER

İstanbul'da korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 06:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle çatıya sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar apartmandaki dairelerin zillerini çalarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Yangın, saat 03:00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Aydere Caddesi üzerinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binanın en üst katında çıkan yangında alevlerin çatıya sıçramasıyla büyüdü. Çevredeki vatandaşlar alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmanın daire kapılarını çalarak bina sakinlerinin apartmandan çıkmasını sağladı.

ENDİŞELİ GÖZLERLE EKİPLERİ İZLEDİLER

Mahalle sakinleri endişeli gözlerle yangının söndürülmesini izledi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. (DHA)

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldıİstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yangın

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

Karabük'te kesilen cezaya kızan sürücü otomobilini yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te kesilen cezaya kızan sürücü otomobilini yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı

İstanbul'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na memur alımı şartları belli oldu! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Şırnak'ta bomba bağlı maket uçaklar 8 ayrı askeri noktaya düştü!

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.