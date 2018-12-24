İstanbul'da metro arızası! Bazı seferler yapılamadı

İstanbul metrosunda arıza nedeniyle sabah saatlerinde bazı seferler yapılamadı. Yenikapı-Gayrettepe seferlerinde sinyalizasyon arızası nedeniyle aksama yaşanırken, 07:30 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ!
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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