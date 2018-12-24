HABER

İstanbul'da metro arızası! Bazı seferler yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 06:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da Yenikapı-Gayrettepe (M2) arasındaki seferler sinyalizasyon arızası nedeniyle sabah saatlerinde bazı metro seferleri yapılamadı.

İstanbul'da metro arızası! Bazı seferler yapılamadı

İstanbul metrosunda arıza nedeniyle sabah saatlerinde bazı seferler yapılamadı. Yenikapı-Gayrettepe seferlerinde sinyalizasyon arızası nedeniyle aksama yaşanırken, 07:30 itibariyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!
Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydiSokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul metro Yenikapı Gayrettepe

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukkale'ye akın ettiler

Pamukkale'ye akın ettiler

Bursa'da görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bursa'da görüş mesafesi 10 metreye düştü

Günlük burç yorumları: 24 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!

Ankara'da eğlence mekanı çıkışında dehşet: Eli kolu kan içerisindeydi

Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.