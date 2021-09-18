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İstanbul'da metro istasyonunda faciaya ramak kala

18.09.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metro girişindeki duvara çarptı.

İstanbul'da metro istasyonunda faciaya ramak kala

Alınan bilgiye göre, Güngören'de bir kamyonetin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki servis midibüsüne ve aydınlatma direğine, ardından Üçyüzlü Metro İstasyonu girişindeki duvara çarparak durabildi.

METRO GİRİŞİ GEÇİŞLERE KAPATILDI

Kazada yaralanan olmazken, metro girişi geçişlere kapatıldı. Yolcular ise durağın diğer girişine yönlendirildi.

Kazanın, kamyonetin freninin boşalmasından kaynaklandığı iddia edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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