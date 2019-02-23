İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Kazada yolculardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n(DHA) Sevgilisi 14 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131na tecav\u00fcz ederken o zevkle izledi!\u0130zmir\u2019de d\u00fcdenlerin olu\u015ftu\u011fu b\u00f6lge trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Varank: "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay 20 milyon liral\u0131k destek programlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z"
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