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İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarptığı öğrenildi.

Kazada yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

(DHA)

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istanbul Metrobüs Kaza haramidere

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
koyayım istanbula beter olsun istanbul! Yaşanmaz abi orda bu halktaki ısrar niye
Geçmiş Olsun
Geçmiş olsun dikkat etmek lazım
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