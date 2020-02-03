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İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 08:15 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.

17 Ocak'ta kapanan ilk, orta ve lise dengi okullar, bugün ders zilinin çalması ile birlikte tekrar açıldı. 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise bir takım uygulamalar gerçekleştirdi. Sabah 07.00'de başlayan uygulama 21.00'a kadar İstanbul genelinde devam edecek.

Uygulamalar kapsamında da okul servisleri şoförlerinin kurallara uyup uymadıkları belirlendi. Kurallara uymayan sürücüleri de ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsünün de kaskı olmadığı için 132 Türk Lirası ceza kesildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü denetim Okul

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