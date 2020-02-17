İstanbul’da organ ticareti operasyonu

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, yasa dışı ‘organ ve doku ticareti’ yaptıkları ileri sürülen bazı şüphelileri tespit etti.

Alınan ihbarı değerlendiren polis, titiz bir çalışma yürüterek 10 Şubat’ta buluşacak şüphelileri takibe aldı. İddiaya göre böbrek alıcısı N.Ç.(47) isimli şüpheli, böbrek vericisi A.Ö. (32) ile bu kişilere aracı olduğu belirlenen O.A. (54) ve A.K. (31) adlı şüpheliler nakil için İstanbul’daki özel bir hastaneye başvuru yaptığı sırada operasyon düzenleyen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

BÖBREK SATICISI UYUŞTURUCU TACİRİ ÇIKTI



Soruşturmayı genişleten polis, yapılan incelemelerde böbreğini satışa çıkaran şüphelinin sahte kimlik kullandığını, gerçek adının ise A.İ. (31) olduğu kaydetti. Geçmişteki polisiye soruşturmalarda ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen A.İ.’nin, böbreğini satmak istediği kişilerle 2 ay önce tanıştığı belirlendi.