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İstanbul’da organ ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul’da özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdıkları iddia edilen şahıslara düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da organ ticareti operasyonu

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, yasa dışı ‘organ ve doku ticareti’ yaptıkları ileri sürülen bazı şüphelileri tespit etti.

Alınan ihbarı değerlendiren polis, titiz bir çalışma yürüterek 10 Şubat’ta buluşacak şüphelileri takibe aldı. İddiaya göre böbrek alıcısı N.Ç.(47) isimli şüpheli, böbrek vericisi A.Ö. (32) ile bu kişilere aracı olduğu belirlenen O.A. (54) ve A.K. (31) adlı şüpheliler nakil için İstanbul’daki özel bir hastaneye başvuru yaptığı sırada operasyon düzenleyen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

BÖBREK SATICISI UYUŞTURUCU TACİRİ ÇIKTI

Soruşturmayı genişleten polis, yapılan incelemelerde böbreğini satışa çıkaran şüphelinin sahte kimlik kullandığını, gerçek adının ise A.İ. (31) olduğu kaydetti. Geçmişteki polisiye soruşturmalarda ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen A.İ.’nin, böbreğini satmak istediği kişilerle 2 ay önce tanıştığı belirlendi.

Mersin’de yaşayan böbrek alıcısı N.Ç.’nin hastalığından yararlanarak İstanbul’daki O.A. ve A.K. isimli iki organizatörle irtibata geçen A.İ.’nin aynı zamanda madde ticareti yaptığı kaydedildi. Organ ticaretine aracı olan O.A. ve A.K. adlı organizatörlerin ise böbrek hastası N.Ç.’den “ameliyat ücreti” adı altında 55 bin Euro, böbreğini satan A.İ. için de 40 bin Amerikan doları para talep ettikleri belirlendi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Şubat’ta adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan böbrek hastası olduğu değerlendirilen N.Ç. hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, O.A ve A.K. adlı organ ticareti aracıları ile böbreğini satmaya kalkan A.İ. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

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Organ Ticareti istanbul

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