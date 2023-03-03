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  4. İstanbul'da panik anları! Binada çatlaklar oluştu, ekipler apar topar harekete geçti: Apartman sakinleri tahliye edildi

İstanbul'da panik anları! Binada çatlaklar oluştu, ekipler apar topar harekete geçti: Apartman sakinleri tahliye edildi

03.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peş peşe yaşanan depremlerin ardından binaların dayanıklılığı akıllarda soru işaretleri oluştururken İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binada çatlaklar oluşması tedirginlik yarattı. Bitişiğinde bir inşaatın temel kazısı yapılırken duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilip mühürlendi. Apartman sakinleri geceyi başka yerde geçirmek üzere yakınlarının evlerine dağıldı.

İstanbul'da panik anları! Binada çatlaklar oluştu, ekipler apar topar harekete geçti: Apartman sakinleri tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de iş makineleriyle bir inşaatın temel kazısı yapılırken bitişikteki binanın temelinde kayma meydana geldi. Bu nedenle binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

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Bina sakinleri, inşaat firması yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Mahalleye polis ve zabıta ekipleri gönderildi.

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Bina tahliye edildikten sonra zabıta ekiplerince mühürledi.

Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine dağıldı.

Tedbir amaçlı boşaltılan binada iki gün içerisinde geniş çaplı inceleme yapılacağı öğrenildi.

İnşaat firması yetkilileri, incelemenin ardından bina için yıkım kararının verilmesi halinde vatandaşların otele yerleştirileceği belirtti.

(DHA)

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