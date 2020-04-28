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  4. İstanbul’da parti evine baskın! Adnan Oktar'ın programına da katılmışlar

İstanbul’da parti evine baskın! Adnan Oktar'ın programına da katılmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bağcılar'daki bir rezidansta koronavirüs salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen evde parti veren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2'si kadın 10 kişi polis ekiplerinin baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere emniyette Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesildi ve adli işlem yapıldı. Partideki iki kardeşin önceden Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıkarken sanatçı Yusuf Gültekin’in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul’da parti evine baskın! Adnan Oktar'ın programına da katılmışlar

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerindeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik bir grup adresteki rezidansta bir araya gelerek parti yaptı. Korona virüs salgınını umursamayan şahıslar bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların bulunduğu adresi tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüsna E.(26), Merve B.(25),Ender A.(31), Önder A.(31), sanatçı Yusuf Gültekin(36), Mustafa Ş.(28), Berkay D.(25), Fatih A.(37), Halil İbrahim B.(33) ve Çağatay Ç.(25) Hıfzısıhha Kanununa Muhalefetten 3 bin 180’er lira idari para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

İKİZ KARDEŞLER ADNAN OKTAR'IN PROGRAMINA KATILMIŞ

Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında ikiz kardeşler Ender ve Önder A.’nın geçmişte Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıktı. Öte yandan yine gözaltına alınanlar arasındaki Yusuf Gültekin’in ise sanatçı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul’da parti evine baskın: 10 gözaltı

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