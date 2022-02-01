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İstanbul'da pitbull dehşeti! Canını kurtarmak için elbiselerini çıkardı

01.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan pitbull saldırısında 68 yaşındaki Kazım Şahin, canını zor kurtardı. Çay içmek için gittiği kahvehaneden çıkarken köpeğin saldırısına uğrayan vatandaş, kurtulmak için soyunmak zorunda kaldı. Köpeğin montunu ısırmaya başladığını fark eden şahin, kurtulmak için elbiselerini ve içindeki yeleği çıkarmak zorunda kaldı

İstanbul'da pitbull dehşeti! Canını kurtarmak için elbiselerini çıkardı

Arnavutköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Kazım Şahin, canını kurtarmak için elbiselerini çıkarmak zorunda kaldı.

Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Yaşadığı dehşeti anlatan Şahin, "Montumu ısırmaya çalıştı, daha sonra üzerimdeki yeleğe davranınca ikisini de üzerimden çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Etraftakiler sadece izleyip kameraya çektiler, gelip yardım etmediler" dedi.

Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir inşaatta çalışan Kazım Şahin, öğle yemeğinin ardından çay içmek için kahvehaneye gitti. Şahin, kahvehaneden çıktığı sırada sahipsiz ve sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak için üstünü daha sonra da yeleğini çıkaran Şahin'in imdadına jandarma ekipleri yetişti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti.

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"BENİ PARÇALASA KİMSENİN UMRUNDA OLMAYACAKTI"

O anları anlatan Kazım Şahin, "Öğle yemeğinden sonra kahvehaneye çay içmeye gittik. Kahvehaneden çıktıktan sonra saldırıya uğradım. Önce montumu ısırdı, üstümden montu çıkardım. Ardından üzerimdeki yeleğe de davranınca mecburen onu da çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Jandarma oradaydı, köpeği bağladılar o şekilde kurtuldum. Kime şikayet edebilirim ki? Köpeğe vursan ceza yersin, hayvanseverler tepki gösterir ama beni parçalasalardı kimsenin umrunda olmayacaktı. Çok ucuz kurtuldum. Etraftakiler kameraya çektiler, ama gelip yardım etmediler" diye konuştu.

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"ARA SIRA SOKAKLARIMIZA KÖPEKLERİ BIRAKIP TERK EDİYORLAR"

Mahalle Muhtarı Güngör Özer, "Hafta sonu belediyeyi arayamadım, bu sabah aradım gelip almışlar" dedi. Özer, " Tahminimce köpeği sokağa bırakmışlar. Ara sıra sokaklarımıza bırakıyorlar. Biz de belediyeye bildiriyoruz" şeklinde konuştu.

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"CEKETİMİ YAKALADI VE BIRAKMADI"

Saldırıya uğrayanlardan biri de mahallede yaşayan traktör şoförü Ertan Güner'di. Arkadaşlarıyla beraber gezerken, köpeğin üzerine doğru geldiğini dile getiren Güner, "Önce sevmeye başladım. Ardından üzerime atladı, ceketimi yakaladı ve bırakmadı. Ceketimi çıkartmak zorunda kaldım. Korktum ve ürktüm çünkü ısırabilirdi. Onu gören kaçmaya başladı. Boynunda tasması vardı, önünde maması vardı sahipli gibiydi" dedi.

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"YA BİR ÇOCUĞU YAKALASAYDI?"

İnşaat İşçisi Hüsnü Sayan da, "Neden böyle hayvanları sokağa bırakıyorlar" diye dert yanarak, "Bu adamın başına bir şey gelseydi kim bakacaktı ona. Ya bir çocuğu yakalasaydı. Bakamıyorlar, atıyorlar. Ben görseydim o halde gebertirdim onu" diye konuştu.

(DHA)

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Arnavutköy
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