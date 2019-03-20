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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası IŞİD’li bir şüphelinin, örgütten gelen "Sinagog ve kiliselere bombalı ve silahlı saldırı düzenleyin" talimatı doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 17 Mart’ta Şişli'de bulunan örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, eylem hazırlığındaki S.M’yi gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar özel ekip tarafından incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD istanbul DEAŞ

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