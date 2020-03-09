İstanbul'da şoke eden görüntü! Seyir halindeki motosiklette yer değiştirdiler

Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı.

SEYİR HALİNDEYKEN YER DEĞİŞTİRDİLER

Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi. Arkadaşının isteğini kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındaki kişiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi, hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

O ANLARI PAYLAŞTI

Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

(İHA)

