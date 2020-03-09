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  4. İstanbul'da şoke eden görüntü! Seyir halindeki motosiklette yer değiştirdiler

İstanbul'da şoke eden görüntü! Seyir halindeki motosiklette yer değiştirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı.

SEYİR HALİNDEYKEN YER DEĞİŞTİRDİLER

Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi. Arkadaşının isteğini kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındaki kişiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi, hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

O ANLARI PAYLAŞTI

Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet istanbul Bakırköy

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyi bir halt ettiklerini düşünüyorlar...Zeka kıt ya...Cambazlık hünerin varsa sirke gider çalışırsın...Düşüp geberseniz gam yemem ama başkalarının canına sebep olursunuz...
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