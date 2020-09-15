İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı? DSİ'den açıklama

"14 Ağustos tarihinde İstanbul’a verilen içme ve kullanma suyu miktarı 3 milyon 149 bin metreküp civarında olup bu rakam İstanbul ilimiz için pik noktalardadır. Bu rakam dikkate alınarak günlük tüketiminin bu şekilde devam ettiği düşünüldüğünde dahi mevcut doluluk oranları, İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını hiç su geliri olmasa bile 120 gün karşılayabilecek seviyededir. Olası yağışlar da dikkate alındığında yakın gelecekte İstanbul ilimizde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir. Uzun vadede de bir su sıkıntısı yaşanmaması yönünde Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli bir miktarı DSİ tarafından daha önce inşa edilen Ömerli , Alibeyköy , Büyükçekmece , Sazlıdere Barajı ile Yeşilçay ve Melen Sisteminden karşılanmaktadır. İstanbul’un su meselesine köklü bir çözüm getirmek maksadıyla Melen Projesi geliştirilmiştir. Melen Projesinin 1. aşaması olan ve 12 Aralık 2012 tarihinde tamamlanan Melen regülatörü, 189 km olan isale hattı, tüneller ve İstanbul Boğazının 135 metre altından geçen tünel vasıtasıyla yıllık 268 milyon metreküp su Kağıthane Dağıtım Tesislerine ulaştırılmaktadır. Bu sayede bugüne kadar İstanbul’da su sıkıntısı yaşanmamıştır."

İstanbul'da su sıkıntısı yaşanabileceği yönündeki haberlerle ilgili DSİ 'den açıklama geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, olumsuz yönde artan haberler üzerine açıklamanın yapılması gerekli görüldüğü belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

İstanbul içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının Anadolu Yakası'ndaki su havzalarından karşılandığı bildirilen açıklamada, proje çalışmalara devam eden Melen Barajı ile ilgili şu açıklamaya yer verildi:

"Bu kapsamda yapımı devam eden ve Sakarya Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı ile temelden 124 metre yüksekliğe ve 693,54 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Melen Barajı ile İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecektir. Baraj gövdesi 2017 yılında tamamlanan Melen Barajı'nda oluşan problemlerin çözümlenmesine yönelik yapılan proje çalışmaları akabinde 28 Şubat 2020 tarihinde projenin ihalesi yapılmış ve yüklenici ile yapım sözleşmenin imzalanmasının ardından 01 Haziran 2020 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 1000 gün olarak planlanan iş yapım süresi ile birlikte 2023 yılında Melen Barajı'ndan İstanbul'a su verilmeye başlanacaktır."

'İSTANBUL'A YILDA 21 MİLYON METREKÜP SU SAĞLANACAKTIR'

Açıklamada DSİ'nin yapımı devam eden diğer projelerle ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"Anadolu Yakası'nda yer alan diğer bir proje olan Sungurlu Barajı, İstanbul’un Şile ilçesinde yer almaktadır. Sungurlu Barajı yapım ihalesi 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olup barajdan yılda 115 milyon metreküp su İstanbul’a verilecektir. Sungurlu Barajının 2023 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yapım ihalesi 2021 yılında yapılacak olan Osmangazi Barajı ise İstanbul’un Şile ilçesinde yer almaktadır. 211,55 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak Osmangazi Barajı ile İstanbul’a yılda 185,87 milyon metreküp su verilecektir. Planlama çalışmaları tamamlanmış ve proje ihalesi 2020 yılı içerisinde yapılacak olan Kabakoz Barajı İstanbul’un Çatalca İlçesinde yer almaktadır. 62,14 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan barajdan İstanbul’a yılda 21 milyon metreküp su sağlanacaktır. Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilecek bu projeler ile İstanbul’a yılda yaklaşık 1 milyar 400 milyon metreküp su temin edilecek olup 2050 yılına kadar ki içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır."