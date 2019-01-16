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İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı kürtaj yapıldığı belirlenen Arnavutköy'deki bir adrese baskın yapıldı. Suriyelilere ait olduğu ortaya çıkan güzellik merkezi görünümündeki poliklinik mühürlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı ilçe ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Nurbanu Sokak'taki bir adreste yasa dışı poliklinik işletildiği ve ‘kürtaj’ yapıldığı bilgisi polisi harekete geçirdi.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre, özellikle Suriyelilere yönelik işlem yapan sözde poliklinik için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy ilçe ekipleri de harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenlenmesi için polis ekiplerinden güvenlik desteği istendi.

GÜZELLİK SALONU TABELASI

Ekipler, dış tarafında ‘Bayan kuaförü’ yazılı adrese girince, hastaya yatağı ve muayene odalarıyla karşılaştı. Ayrıca, kürtaj operasyonlarında kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaç da ele geçirildi.

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KADIN ÇOCUK POLİKLİNİĞİ

Üzerinde Arapça “Kadın çocuk polikliniği- Bebek izleme noktası” yazılı çok sayıda kartvizit bulundu. Faryal M. adına düzenlenen kartvizitlere delil olarak el konuldu. İş yeri ise mühürlendi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Baskın düzenlenen adresteki kasiyer olarak çalışan Suriyeli Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu öne sürülen Suriyeli Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen 3 kişi İstanbul Emniyeti'ne bağlı ilçe ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

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