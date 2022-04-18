HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da taksici dehşeti! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek çifti kovaladı…

İstanbul’da taksici dehşeti! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek çifti kovaladı…

18.04.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir taksici dehşeti daha yaşandı. Çağlayan’da bir taksici para ödemediğini iddia ettiği yabancı uyruklu çiftin bıçakla üzerine yürüdü. Çifte ağır küfürler de savuran taksiciye vatandaşlar korkudan yaklaşamadı.

İstanbul’da taksici dehşeti! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek çifti kovaladı…

Çağlayan’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da “seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte ağır küfürler ederek tehditler de savuran taksiciyi vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

2

“SENİ BIÇAKLARIM” DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek “seni bıçaklarım” diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de panik anları! 3 bina boşaltıldıŞişli'de panik anları! 3 bina boşaltıldı
Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti! Erdoğan’ın talebi sonrası Rusya harekete geçti!
CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler!CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Ne yaptın Mustafa! Oyuna girdi ve 15. saniyede...

Ne yaptın Mustafa! Oyuna girdi ve 15. saniyede...

Bakan Akar duyurdu! "Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruluyor"

Bakan Akar duyurdu! "Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruluyor"

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Valilik uyardı! "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Valilik uyardı! "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

İlginizi Çekebilir

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Özel hayat itirafları olay oldu! "Seks düşkünü değilim"

Özel hayat itirafları olay oldu! "Seks düşkünü değilim"

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.