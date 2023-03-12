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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! "Ufak bir sallantıda yıkılırsa..."

12.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da riskli binalar da dikkat çekerken, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde onlarca dükkanın bulunduğu bir pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti. "Şu ana kadar 2 toplantı yapıldı, şimdi üçüncü toplantı yapılacak" diyen esnaf Yavuz Alkan "Yani bu pasajın gecikecek bir durumu yok. Hem esnaflar mağdur olmasın hem de insanlar bu pasajda göçük altında kalma tehlikesine girmesinler. Ufak bir sallantıda pasaj yıkılırsa bu insanlara yazık olur" diye de konuştu.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! "Ufak bir sallantıda yıkılırsa..."

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul'da riskli binalar da dikkat çekiyor. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'ndeki Canik Pasajı'nın kolonlarındaki görüntü, esnafı tedirgin etti.

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Pasajın dış cephesindeki demirlerin görünmesi, binanın sağlamlığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Pasajdaki esnaf, belediye ve dükkan sahiplerinin arasında uzlaşma sağlanırsa sorunun çözüleceğini ifade etti. Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, pasajın sağlam olmadığını iddia ederken, esnaf endişeli olduklarını söyledi. Kolonlordaki hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da tedirgin eden görüntü!

"BU ESNAFLAR MAĞDUR OLACAK"

Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, "Bina kolonlarının görüntülerinin çıkmasının ardından, Yeşilköy halkı panik oldu. Biz de panik olduk. Binanın durumu iç açıcı değil. Eğer pasaj yıkıma giderse, biz esnaflar olarak ne yaparız diye düşünüyoruz. Burada 71 esnaf var. Bu esnaf mağdur olacak. Yani 1 esnafın yanında en az 2 kişi çalışıyor. Bu sayıyı aile olarak çarptığımızda 500-600 ortalama kişiyi kapsayacak. Yeşilköy halkı buradan faydalanıyor. Her ne kadar biz ekmeğimizi kazansak bile Yeşilköy halkına da burada hizmet sunmuş oluyoruz. Burada hizmet sektöründe aksamalar olacak. Biz mağdur olmak istemiyoruz. Bizi bir yere geçici iskan verip, 1 sene burayı boşaltıp binanın yıkılmasının önünü açarız. Çarşamba günü, bir heyetle görüşme gerçekleştirdik. Belediye Başkanı, yeni bina yapacağı sözünü verdi. Bizi mağdur etmeyeceğinin sözünü aldık. Belediye Başkanımızın çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.

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"ŞU ANDA ZATEN PASAJIN YARISI BOŞALDI"

Canik Pasajı esnafı Yavuz Alkan, "Evet şu anda esnafın binayla ilgili problemleri var. Çünkü temelinde bulunan demirlerinde yıllardır sorun var. Bina zaten yaşlı, buradaki en büyük problem dairelerin ve dükkan sahiplerinin bir araya gelip bir karar vermesi gerekiyor. Ama bu süreç içerisinde bütün esnaf mağdur oldu. Şu anda zaten pasajın yarısı boşaldı. Bir an önce pasajın kesinlikle bir karar verip, birilerine öncülük yapıp ya buranın yıkılıp yapılma veya güçlendirilmesi gerekiyor. İvedi bir şekilde bunların yapılması gerekiyor. Şu ana kadar 2 toplantı yapıldı, şimdi üçüncü toplantı yapılacak. Ona göre bir karar verilecek. Yani bu pasajın gecikecek bir durumu yok.

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"UFAK BİR SALLANTIDA PASAJ YIKILIRSA BU İNSANLARA YAZIK OLUR"

Hem esnaflar mağdur olmasın hem de insanlar bu pasajda göçük altında kalma tehlikesine girmesinler. Ufak bir sallantıda pasaj yıkılırsa bu insanlara yazık olur. Uzmanlar televizyonlarda, Yeşilköy'ün zemininde zaten problemli olduğunu söylüyorlar. İnşallah böyle bir süreci yaşamayız ama yaşamamak için de önlemimizi almamız gerekiyor. Toplantıdan çıkan sonuç binanın yenilenmesine veya güçlendirmesine karşı çıkan yok. Fakat neye karar vereceklerini düşünecekler. Bu çalışmalar ivedilikle bir şekilde karar verirlerse, herkesin sağlığı açısından daha iyi olur" diye konuştu.

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(DHA)


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İstanbul Bakırköy Yeşilköy pasaj

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