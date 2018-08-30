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İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 45 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul PKK Terör örgütü operasyon

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