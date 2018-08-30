İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 45 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

