HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

12.12.2023 09:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 2 ilçede 7 ayrı adrese yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi.

istanbul039da-teror-operasyonu-5-gozalti_6288_dhaphoto4

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

istanbul039da-teror-operasyonu-5-gozalti_6288_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri gündem oldu: 'Gerici ve yobaz...'Sözleri gündem oldu: 'Gerici ve yobaz...'
Elebaşları da yakalandı! Onlarca çeteye darbeElebaşları da yakalandı! Onlarca çeteye darbe
Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararıKulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı
Anahtar Kelimeler:
pkk İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Madeni 5 liraların Darphane'de basım anı görüntülendi

Madeni 5 liraların Darphane'de basım anı görüntülendi

Faruk Koca hapis cezası alacak mı? Hakem saldırısında ceza ne olur? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları…

Faruk Koca hapis cezası alacak mı? Hakem saldırısında ceza ne olur? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları…

Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak

Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak

TBMM'de dikkat çeken anlar! Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Bir araya geldiler

TBMM'de dikkat çeken anlar! Bahçeli'ye sürpriz ziyaret: Bir araya geldiler

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

O derneğin tabelasını söktürdü! "Bunu açanlar gelip benden istesin"

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı

Kulisleri hareketlendiren gelişme! Dikkat çeken iddia: İşte Meral Akşener'in Ankara kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.