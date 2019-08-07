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İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

İstanbul polisi kiraladıkları bir villayı sahte içki imalathanesine dönüştüren şahıslara düzenlenen operasyonda, bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak ve sahte içki nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği, kalıcı sağlık problemleri yaşadığı olayları önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeili bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için lüks villaları kiraladıkları ve villaları alkol imalathanesine çevirdikleri öğrenildi. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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