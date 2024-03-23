İstanbul’da yunusların hayran bırakan anları havadan böyle görüntülendi

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar en çok İstanbul Boğazı çevresinde görülmesi ile biliniyor. Tarihi yarımada açıklarında onlarca yunustan oluşan sürü dron ile görüntülendi. Çoğu zaman boğazda seyreden büyük gemilere eşlik eden yunuslar, bazen gemiler ile yarışırcasına yüzüyor. Yunusların yanlarındaki yavruları ile birlikte yüzdüğü anlar ise izleyenlerin içini ısıtıyor. Sevimli yunusları yakalamak için ise bazen fotoğrafçılar saatlerce sahillerde bekliyor. Vatandaşlar ise yunusları gördüklerinde cep telefonları ile görüntülemeye çalışıyor. Marmara Denizi’nde son yıllarda artan yunus popülasyonu da dikkat çekiyor.





