İstanbul'da 360 milyon TL'ye satılık daire! Sosyal medyada gündem oldu: Sadece Elon Musk ve Bill Gates isimli kişilerin alabileceği daire

Şişli Harbiye Mahallesi'ndeki bir plazada yer alan dairenin 360 milyon TL'den satışa çıkarılması Ekşi Sözlük'ün gündemine oturdu. Sözlük yazarları, bir emlak sitesinde yer alan satılık daire ilanına yorum yağdırdı.
10+2, 1550 METREKARE!
Yazarlar, 16-20 yaş aralığında olan bir plazada yer alan dairenin fiyatını İstanbul ve dünya ortalamasına göre çok yüksek buldu. 10 oda, 2 salondan oluşan dairenin boğaz ve stadyum manzaraları olması dikkat çekti. 1550 metrekarelik daire eşyasız olarak satışa çıkarıldı.
İşte 360 milyon TL'lik daire hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
"STADYUM BUNA DAHİL Mİ?"
- Arasam 350 yaparlar mı ki? Yaptığım pazarlığa bak yalnız, tam 10 milyon TL. 300 yıl çalışsam bu kadar parayı toparlayamam.
- İlk aklıma gelen şey 'Stadyum buna dahil mi?' oldu
- Bir asgari ücretli şimdi hiç harcamadan maaşını bir kenara atmaya başlasa, 5454 yıl sonra alabiliyor. 7466 yılında. Uygun bence.
- Bu daireyi bu fiyata satmayı başarırsa emlakçının hayatı boyunca çalışmasına gerek kalmayacak.
- Buradan alacağına yurt dışındaki şatolar villalar vs klişe karşılaştırmaya girmeyeceğim ama dolar bazlı düşünürsek fiyatı normal arkadaşlar
- Sadece Elon Musk ve Bill Gates isimli kişilerin alabileceği daire, bu yüzden Tesla'ya yatırım yapın
- O paraya gidip dünyanın en sakin yerinde ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim...Kuru faize yatırsan günlük en az 150.000 getirisi var
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