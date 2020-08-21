HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açılıyor

İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 07:05 | Son Güncelleme

İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açılıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

6'NCI YÜZYILDA YAPILDI

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Otelin banyosunda ölü bulundu!Otelin banyosunda ölü bulundu!
Oturarak çalışanlar için önemli uyarı! İşte riskleriOturarak çalışanlar için önemli uyarı! İşte riskleri
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da yeni birim kuruldu
İstanbul'da yağmur! Sabah saatlerinde bastırdı
İstanbul'da bu sabah! Meteoroloji uyardı
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Otelin banyosunda ölü bulundu!
Kadın doktoru tehdit eden şüpheli hastanede gözetim altına alındı
Sosyal medyada gündem olmuştu! Şüpheli hastanede gözetim altına alındı
TIR dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor
Samsun'da yakalanan kaçak göçmenler Edirne'de sınır dışı edilecek
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı
Acı olay! Arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda fenalaşarak yere yığıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.