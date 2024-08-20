İstanbul'daki sürücüler her sabah onu görüyordu! 'Yürüyen adam' Selami Salman hayatını kaybetti

İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü ve kamuoyunda 'yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman hayatını kaybetti.

YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

İki gündür kayıp olduğu öğrenilen Salman, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki evinde ölü olarak bulundu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman’ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

50'li yaşlarda olan ve yıllardır E-5 karayolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman, yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve E-5 karayolunun yan yolunda ya da orta refüjde saatlerce yürüyordu. Kendisini yürürken gören sürücülerden kimisi Salman'a su veriyor kimisi de yiyecek veriyor, kimisi de kendisiyle konuşmaya çalışıyordu.

HİKAYESİ YÜREK BURKMUŞTU

Oğlu Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu belirtmişti. Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını söylemişti. Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etmişti.

"NEDEN YÜRÜYORSUN?" SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

E-5 karayolunda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, "İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" demişti.

Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, "Bekle gör" şeklinde cevap vermişti.

Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan veriyorlar. Söylüyorum; 'Selami ben." ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır