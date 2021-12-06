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  4. İstanbul’daki yoğun kokunun sebebi deprem mi? Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

İstanbul’daki yoğun kokunun sebebi deprem mi? Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

06.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda vatandaşların duyduğu koku endişelere yol açtı. Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İstanbul’daki yoğun kokunun sebebi deprem mi? Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

İstanbul'da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İGDAŞ ekipleri ise kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür şunları söyledi:

"Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.

Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.

Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."


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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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