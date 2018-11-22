İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik ediyor.