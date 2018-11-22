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İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik ediyor.

Trafik her iki yönde geçişlere kapatıldı

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı.
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne römorkörler eşlik ediyor.
Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.
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istanbul boğazı TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Pioneering Spirit gemisi

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