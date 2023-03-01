HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Deprem Seferberlik Planı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İstanbul Deprem Seferberlik Planı için gözler Ekrem İmamoğlu'nda!

İstanbul Deprem Seferberlik Planı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İstanbul Deprem Seferberlik Planı için gözler Ekrem İmamoğlu'nda!

01.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili son dakika açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacak. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası geçtiğimiz günlerde İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapmak için buluşma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı açıklama merak edildi. Peki, İstanbul Deprem Seferberlik Planı ne zaman açıklanacak? İstanbul Deprem Seferberlik Planı saat kaçta açıklanacak?

İstanbul Deprem Seferberlik Planı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İstanbul Deprem Seferberlik Planı için gözler Ekrem İmamoğlu'nda!

İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. İstanbul Deprem Seferberlik Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada bugünü işaret eden Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin detayları aktardı. İstanbul Deprem Seferberlik Planı için gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İşte detaylar...

İstanbul Deprem Seferberlik Planı açıklandı mı2

İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN MÜ?

İstanbul deprem seferberlik planı bugün (1 Mart 2023 Çarşamba) açıklanacak.

2

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İstanbul Deprem Seferberlik Planı açıklandı mı3

İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

1

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'mızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem korkusuyla dışarıya koştular! O anlar böyle görüntülendiDeprem korkusuyla dışarıya koştular! O anlar böyle görüntülendi
Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktıPaylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı
'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.