İstanbul Deprem Seferberlik Planı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İstanbul Deprem Seferberlik Planı için gözler Ekrem İmamoğlu'nda!

İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. İstanbul Deprem Seferberlik Planı'na ilişkin yaptığı açıklamada bugünü işaret eden Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin detayları aktardı. İstanbul Deprem Seferberlik Planı için gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İşte detaylar...

İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN MÜ?

İstanbul deprem seferberlik planı bugün (1 Mart 2023 Çarşamba) açıklanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'mızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."

İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım. February 27, 2023



