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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: 19 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

19.08.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 19 Ağustos 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda yapılacak olan planlı elektrik kesintisi açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen İstanbullular internette araştırma yapmaya başladı. Peki 19 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan elektrik kesintisi açıklaması...

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: 19 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 19 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

23 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

19 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 19 Ağustos Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

2 Mart hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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